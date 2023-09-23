Нетаньяху заявил об узком "окне возможностей" для нормализации отношений с Саудовской Аравией

Окно возможностей для нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией составляет несколько месяцев, если этого не сделать, оно может быть отложено еще на несколько лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

"Я думаю, что у нас есть окно возможностей. Но если мы не добьемся этого в ближайшие несколько месяцев, соглашение может быть отложено еще на несколько лет. В конце концов, я считаю, что мы заключим его, потому что в этом есть смысл. Но, по моему мнению, если мы хотим воспользоваться этой исторической возможностью, мы должны сделать это в ближайшие месяцы", - сказал он.

Нетаньяху при этом выступил против того, чтобы заключение мирного соглашения с Саудовской Аравией обусловливалось прогрессом в палестино-израильском урегулировании. "Было бы серьезнейшей ошибкой, если бы мы согласились с палестинским вето. Они должны быть частью процесса, который принесет им большую пользу. Мы рассмотрим возможности обеспечить им эту пользу, не ставя под угрозу нашу безопасность и национальные интересы. Они могут быть частью процесса, но у них не должно быть права его заблокировать", - отметил он.

Израильский премьер добавил, что обсуждал эти вопросы во время встречи с президентом США Джо Байденом в среду. "Я не буду вдаваться в детали нашей дискуссии, скажу лишь, что он заявил, что хочет сохранить возможность двугосударственного решения", - отметил Нетаньяху.

Ранее мы писали о том, что США могут предложить Саудовской Аравии договор о военном сотрудничестве.