Египет и Россия провели предварительные дискуссии по работе в БРИКС

Каир и Москва провели предварительные дискуссии по работе в БРИКС и планируют более детальные обсуждения в скором времени. Об этом заявил ТАСС посол Египта в РФ Назих Нагари, передает Day.Az.

"У нас были предварительные дискуссии в Москве по этому вопросу. Мы готовимся к более детальным дискуссиям в скором времени", - сказал он, отвечая на вопрос, начал ли Египет в качестве нового члена БРИКС консультации с РФ.

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что египетские власти намерены самым активным образом принимать участие в работе группы БРИКС.