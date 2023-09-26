Китай обвиняют в эскалации напряженности в Азии

Вьетнам выступил против установки Китаем станций спутникового слежения в районе спорных Парасельских островов Южно-Китайского моря (ЮКМ), назвав это нарушением своего суверенитета, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС,

"Установка и эксплуатация Китаем двух станций автоматической идентификации судов на рифах островов Хоангша (Парасельских) является нарушением суверенитета Вьетнама над этими территориями", - заявила директор департамента информации и печати МИД Вьетнама Фам Тху Ханг. Любая деятельность других стран в районе этих островов без разрешения Вьетнама будет считаться незаконной и рассматриваться как действия, нарушающие суверенитет и территориальную целостность Социалистической Республики Вьетнам, подчеркнула представитель вьетнамского внешнеполитического ведомства.

Как сообщила ранее газета South China Morning Post, две наземные станции спутникового слежения, подключенные к китайской наземной системе автоматической идентификации судов (AIS), установлены на маяках в северной и юго-восточной части Парасельских островов. По информации издания, Китай планирует использовать станции слежения для "защиты экологии островов и рифов [региона] и обеспечения более безопасной и надежной навигации судов в Южно-Китайском море".

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