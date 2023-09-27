ФСБ задержала армян за поджог судебного участка в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух мужчин, устроивших поджог судебного участка в Москве.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал BAZA, пожар произошел ночью 29 августа в участке мирового судьи №160 на улице Циолковского российской столицы. Неизвестные подпалили кабинет секретаря и незаметно ушли, оставив на месте лишь бутылку с фитилем.

Пожар удалось быстро потушить. Тогда же правоохранители принялись искать поджигателей.

На поиски ушло около месяца, и 25 сентября ФСБ РФ задержала двух подозреваемых. Ими оказались 31-летний Оганнес Шукурун и 30-летний Саргис Айтян.