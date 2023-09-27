https://news.day.az/world/1601636.html ФСБ задержала армян за поджог судебного участка в Москве - ФОТО
ФСБ задержала армян за поджог судебного участка в Москве - ФОТО
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала двух мужчин, устроивших поджог судебного участка в Москве.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал BAZA, пожар произошел ночью 29 августа в участке мирового судьи №160 на улице Циолковского российской столицы. Неизвестные подпалили кабинет секретаря и незаметно ушли, оставив на месте лишь бутылку с фитилем.
Пожар удалось быстро потушить. Тогда же правоохранители принялись искать поджигателей.
На поиски ушло около месяца, и 25 сентября ФСБ РФ задержала двух подозреваемых. Ими оказались 31-летний Оганнес Шукурун и 30-летний Саргис Айтян.
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