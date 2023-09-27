Индонезия запретила коммерческие транзакции в соцсетях

Правительство Индонезии ввело запрет на коммерческие транзакции в социальных сетях. Об этом рассказал министр торговли Индонезии Зулкифли Хасан, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Социальные сети не должны превращаться в электронную коммерцию", - приводит агентство Antara слова главы Минторга Индонезии. "Теперь разрешена только реклама, больше никаких продаж и никаких транзакций [в социальных сетях]", - заявил министр.

Как передает агентство, запрет вступил в силу во вторник вечером.