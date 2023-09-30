НАТО предпринимает шаги для предотвращения "распространения" конфликта в Украине

Румыния стянула дополнительные силы к границе с Украиной из-за возросшей обеспокоенности НАТО ситуацией в регионе,

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщает Reuters.

Как говорится в сообщении, "Румыния перемещает средства ПВО ближе к своим деревням на Дунае, расположенным через реку от Украины <...> и размещает в этом районе дополнительные военные наблюдательные пункты и патрули".

Автор материала поясняет, что Румыния мотивирует свои действия в связи с растущей обеспокоенностью НАТО. Альянс тревожит вероятность того, что конфликт в Украине якобы может перекинуться на территорию стран - членов блока.

Ранее мы писали о том, что НАТО меняет подход к морской войне.