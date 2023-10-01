Полиция провела контролируемый взрыв подозрительного пакета в Анкаре

Турецкие взрывотехники провели контролируемый взрыв подозрительного пакета в районе первого взрыва рядом со зданием МВД в Анкаре. Специалисты изучают место инцидента в поисках подозрительных предметов, в которых могут находиться бомбы, сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

На текущем этапе взрывотехники будут подрывать любой подозрительный объект в районе инцидента. Кроме того, они изучают машину, на которой к зданию МВД прибыли террористы. Это белый коммерческий автомобиль. У него выбиты стекла, а в багажном отсеке находятся коробки.

Полиция глушит все радиосигналы в районе, чтобы исключить риск дистанционного подрыва бомбы, если она находится в машине. Часть вещей из автомобиля уже уничтожена контролируемыми взрывами.