В Испании зафиксировали новый температурный рекорд

Начало октября в Испании в 2023 году оказалось самым теплым за всю историю наблюдений. О том, что в стране был установлен новый температурный рекорд, сообщает Reuters со ссылкой на данные метеорологического агентства АЕМЕТ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В понедельник, 1 октября, 40 процентов испанских метеостанций зафиксировали максимальные температуры воздуха, превышающие 32 градуса Цельсия. На большей части Пиренейского полуострова в первый день месяца температура оказалась на 7-14 градусов выше нормы для этого времени года.

Температура в двух городах на юге центральной Испании, Бадахосе и Монторо, оказалась рекордно высокой для октября, достигнув 38 и 38,2 градуса соответственно. Предыдущий рекорд был зафиксирован в городе Марбелья в 2014 году. В Мадриде отметка на градуснике показала 30 градусов - сколько же составляет температурный максимум, который был достигнул в 1930 году.

Аномально теплая для осени погода связана с изменением климата. В АЕМЕТ заявили, что в будущем лето станет не только жарче, но и дольше, растянувшись на обычно дождливую осень.