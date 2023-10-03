Иранские спецслужбы накрыли террористическую ячейку

Иранская разведка выявила и арестовала сеть террористической организации ИГИЛ из семи боевиков в провинции Керман. Об этом заявил генеральный прокурор провинции Мехди Бахши.

Как передает Day.Az, об этом он сказал в интервью иранским СМИ.

По словам Бахши, террористическая ячейка была выявлена в результате совместных действий разведывательного спецподразделения министерства информации (разведки) Ирана, а также разведывательной организации КСИР на юго-востоке страны.

Семь членов сети арестованы.

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