https://news.day.az/world/1603596.html Российские солдаты в Армении начинают учения
Российские солдаты в Армении начинают учения
Подразделения 102-ой российской базы в Гюмри проведут учения в местах дислокации.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает мэрия города.
Отмечается, что 4 октября в период с 09:30 по 16:30 состоятся маневры в целях повышения боеготовности, которые будут сопровождаться звуковыми сигналами.
Муниципальные власти просят граждан не паниковать в случае звуков выстрелов.
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