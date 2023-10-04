Российские солдаты в Армении начинают учения

Подразделения 102-ой российской базы в Гюмри проведут учения в местах дислокации.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает мэрия города.

Отмечается, что 4 октября в период с 09:30 по 16:30 состоятся маневры в целях повышения боеготовности, которые будут сопровождаться звуковыми сигналами.

Муниципальные власти просят граждан не паниковать в случае звуков выстрелов.