В Грузию прибыл военный комитет НАТО

Члены военного комитета НАТО прибыли в Грузию с двухдневным визитом для обсуждения оборонных реформ. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Грузии.

Согласно заявлению ведомства, делегацию военного комитета возглавил его руководитель адмирал Роб Бауэр, которого встретил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

"Стороны обсудили прогресс, достигнутый Грузией в процессе реформ в сфере обороны. Была отмечена важность участия сил обороны Грузии в совместных учениях и проведение международных учений в Грузии..." - сообщили в минобороны.

Помимо этого, стороны обсудили существующие вызовы и нюансы региональной безопасности, а также перспективы развития сотрудничества НАТО и Грузии.

Ожидается, что в рамках визита члены военного комитета посетят грузинские учения "Дидгори-2023" и проведут пленарное заседание в Тбилиси.