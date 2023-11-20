В США назвали Китай «величайшим геополитическим врагом в мире»

Член палаты представителей США от Республиканской партии Майк Лоулер призвал администрацию действующего президента Джо Байдена "быть решительной" в отношении Китая, назвав страну "величайшим геополитическим врагом в мире". Его слова приводит The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Китай - наш величайший геополитический враг в мире... И они вступили в союз с Ираном, Россией и Северной Кореей. И действия, которые они предприняли коллективно, были направлены на подрыв и дестабилизацию Соединенных Штатов и наших союзников по всему миру", - считает Лоулер.

Он также призвал администрацию Байдена проявлять твердость и стойкость в отношениях с Пекином.

"...администрация [Байдена] должна проявлять твердость и стойкость в отношениях с Си Цзиньпином и Китаем. Они не наши союзники и не наши друзья", - констатировал Лоулер.