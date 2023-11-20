МИД Ирана отверг обвинения Израиля

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи отверг обвинения канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в причастности Тегерана к захвату судна Galaxy Leader в Красном море, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Эти обвинения необоснованны", - заявил он на пресс-конференции. Его слова приводит агентство Tasnim. "Мы неоднократно заявляли, что группы сопротивления в регионе <...> принимают решения и действуют исходя из интересов своих народов", - добавил Канани Чафи.

Как отметил представитель МИД Ирана, Израиль "не может смириться со стратегическим поражением" в секторе Газа и "пытается найти оправдание своему поражению, обвиняя Иран". Он вновь заявил, что эскалация конфликта, в частности, является "результатом тотальной поддержки США преступных действий сионистского режима".

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