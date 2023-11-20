МИД РФ вызвал посла Финляндии

Министерство иностранных дел РФ заявило протест финскому послу в стране Антти Хелантерею в связи с решением властей республики закрыть контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе. Об этом сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В заявлении указано, что 20 ноября представители министерства провели встречу с главой дипломатической миссии Финляндии. При этом в ходе беседы сотрудники российского ведомства заявили иностранному послу протест, так как закрытие коснулось наиболее активно использовавшихся КПП.

"Принятое Финляндией решение под предлогом возникшей ситуации с пересечением границы мигрантами для получения убежищ на территории этой страны и якобы осознанными действиями России по организации таких потоков является однозначно провокационным и явно идет в русле попыток еще более обострить наши отношения", - говорится в публикации.

Также в министерстве подчеркнули, что из-за приостановки работы пропускных пунктов были нарушены права десятка тысяч российских граждан. Кроме того, в ведомстве действия Хельсинки назвали поспешными и обвинили финское правительство в отсутствии предварительных консультаций с Москвой.

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