https://news.day.az/world/1617713.html В Пентагоне в закрытом режиме обсудят военную стратегию США по России
В Пентагоне в закрытом режиме обсудят военную стратегию США по России
Совет по оборонной политике Пентагона проведет закрытые заседания, в рамках которых планирует обсудить стратегию военного ведомства США в отношении России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Уточняется, что заседания состоятся 5-6 декабря. Ожидается, что на встречах проведут брифинги "по угрозе, которую представляет и будет представлять Россия с текущего момента до 2050 года". Кроме того, будут обсуждаться конфиденциальные данные о действиях РФ, полученные во время проведения ею спецоперации в Украине.
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