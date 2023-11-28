В Пентагоне в закрытом режиме обсудят военную стратегию США по России

Совет по оборонной политике Пентагона проведет закрытые заседания, в рамках которых планирует обсудить стратегию военного ведомства США в отношении России, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что заседания состоятся 5-6 декабря. Ожидается, что на встречах проведут брифинги "по угрозе, которую представляет и будет представлять Россия с текущего момента до 2050 года". Кроме того, будут обсуждаться конфиденциальные данные о действиях РФ, полученные во время проведения ею спецоперации в Украине.

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