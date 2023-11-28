В Армении намекают на вину России в скоплении фур на пограничном контроле

Министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян прокомментировал ситуацию на МАПП "Верхний Ларс", где скопились сотни армянских грузовиков, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Проблема в том, что часть машин с одинаковым грузом проезжает, другая - нет. Партнеры проводят определенные проверки грузов и замечают определенные проблемы. Этот вопрос скорее в компетенции Минэкономики, так как это касается больше сельхозпродукции, а также наших инспекционных органов", - сказал Саносян журналистам.

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