В Армении три офицера-дезертира оказались за решеткой

Трое армянских офицеров арестованы по обвинению в дезертирстве.

Как передает Day.Az со ссылкой на армяснкие СМИ, об этом сообщил Следственный комитет страны.

Сообщается, что они дезертировали во время 44-дневной войны в Карабахе.

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