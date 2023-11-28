https://news.day.az/world/1617816.html В Армении три офицера-дезертира оказались за решеткой
В Армении три офицера-дезертира оказались за решеткой
Трое армянских офицеров арестованы по обвинению в дезертирстве.
Как передает Day.Az со ссылкой на армяснкие СМИ, об этом сообщил Следственный комитет страны.
Сообщается, что они дезертировали во время 44-дневной войны в Карабахе.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре