Турция построит полевой госпиталь в Газе

Турция построит полевой госпиталь в секторе Газа.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, делегация турецких специалистов отправилась в сектор Газа для проведения подготовительных работ к строительству полевого госпиталя.

"Сегодня утром технический персонал отправился в Газу через Египет. Планируется, что госпиталь будет введен в эксплуатацию в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Отметим, что 23 ноября министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил, что связался с правительствами Египта и Израиля по поводу строительства полевого госпиталя в Газе. По его словам, координационная группа уже побывала в Египте, чтобы обсудить данный вопрос и выбрать место расположения госпиталя.

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