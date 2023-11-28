Директор ЦРУ прибыл в Катар для тайных переговоров
Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Катар для тайных заседаний с главой разведки Израиля и премьером Катара, чтобы достичь договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.
Отмечается, что Бернс в ходе визита в Катар намерен расширить рамки обмена пленными между Израилем и ХАМАС, чтобы в их число входили мужчины и военные.
Он также намерен настаивать на немедленном освобождении американских пленных, удерживаемых ХАМАС.
По информации газеты, Бернс помимо этого нацелен на то, чтобы добиваться продления приостановки боевых действий между Израилем и палестинским движением.
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