Директор ЦРУ прибыл в Катар для тайных переговоров

Директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Катар для тайных заседаний с главой разведки Израиля и премьером Катара, чтобы достичь договоренности между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.

Отмечается, что Бернс в ходе визита в Катар намерен расширить рамки обмена пленными между Израилем и ХАМАС, чтобы в их число входили мужчины и военные.

Он также намерен настаивать на немедленном освобождении американских пленных, удерживаемых ХАМАС.

По информации газеты, Бернс помимо этого нацелен на то, чтобы добиваться продления приостановки боевых действий между Израилем и палестинским движением.

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