https://news.day.az/world/1617881.html Хакан Фидан встретился с Столтенбергом
Хакан Фидан встретился с Столтенбергом
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился сегодня в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
Как передает Day.Az, информацию распространил МИД Турции.
Встреча состоялась перед началом совещания министров иностранных дел НАТО.
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