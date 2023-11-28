Хакан Фидан встретился с Столтенбергом

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился сегодня в Брюсселе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как передает Day.Az, информацию распространил МИД Турции.

Встреча состоялась перед началом совещания министров иностранных дел НАТО.

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