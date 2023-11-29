https://news.day.az/world/1617943.html Турцию на заседании Совбеза ООН по Газе будет представлять Хакан Фидан
Турцию на заседании Совбеза ООН по Газе будет представлять Хакан Фидан
Глава МИД Хакан Фидан будет представлять Турцию на предстоящем 29 ноября заседании Совета Безопасности ООН высокого уровня по палестино-израильскому конфликту.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Турции.
"Глава МИД Турции Хакан Фидан на полях встречи в Нью-Йорке проведет серию встреч вместе с коллегами - представителями министерской группы по урегулированию в Газе, которая была создана по итогам саммита Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств 11 ноября в Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.
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