https://news.day.az/world/1618127.html В Иран будут возвращены 11 человек, отбывающих тюремный срок в Турции
В Иран будут возвращены 11 человек, отбывающих тюремный срок в Турции
11 граждан Ирана, отбывающих тюремный срок в Турции, завтра вернутся на родину.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сказал главный судья иранской провинции Западный Азербайджан Насир Атабати.
По его словам, переговоры по возвращению в Иран 11 граждан этой страны, долгие годы находящихся в заключении в Турции, завершены. Завтра они будут переданы Ирану на пропускном пункте "Базарган".
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