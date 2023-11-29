В Иран будут возвращены 11 человек, отбывающих тюремный срок в Турции

11 граждан Ирана, отбывающих тюремный срок в Турции, завтра вернутся на родину.

Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Tasnim, об этом сказал главный судья иранской провинции Западный Азербайджан Насир Атабати.

По его словам, переговоры по возвращению в Иран 11 граждан этой страны, долгие годы находящихся в заключении в Турции, завершены. Завтра они будут переданы Ирану на пропускном пункте "Базарган".

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