https://news.day.az/world/1618185.html В Израиле сообщили о передаче группы из 14 освобожденных в Газе заложников в Египет
В Израиле сообщили о передаче группы из 14 освобожденных в Газе заложников в Египет
Десять граждан Израиля и четыре из Таиланда, ранее удерживавшихся ХАМАС в заложниках в секторе Газа, уже находятся в Египте и движутся в направлении Израиля, сообщила пресс-служба израильской армии, передает Day.Az.
Согласно данным, представители Международного комитета Красного Креста передали освобожденных заложников в Египет, откуда они направляются к израильскому контрольно-пропускному посту "Керем-Шалом".
По прибытии в Израиль, личности бывших заложников будут проверены представителями служб безопасности. Семьи освобожденных получили уведомления от военных.
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