Трампа заподозрили в тайном переводе $40 млн

Бывший федеральный судья в Нью-Йорке Барбара Джонс заявила, что экс-президент США Дональд Трамп тайно перевел $40 млн из компании на личный банковский счет для оплаты налогов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом пишет газета Daily Beast.

Согласно материалу издания, налоговый долг Трампа составлял $29 млн. Отмечается, что экс-президент США должен предупреждать Джонс о всех транзакциях, поскольку ей было поручено следить за денежными переводами Trump Organization.

Как пишет Daily Beast, Джонс уведомила суд штата Нью-Йорк о необычной активности при просмотре банковских выписок за 10 месяцев с 12 отдельных счетов, связанных с Трампом. Командой бывшего федерального судьи было обнаружено, что он снял $40 млн тремя денежными переводами, не уведомив ее. Джонс также подтвердила, что $29 млн были использованы для уплаты налогов.

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