Империя падших мушкетеров

Автор: Абульфаз Бабазаде

Мелани Ламотт: Проект французской колониальной ассимиляции является всего лишь "практикой отбеливания"

По мере изобличения французского неоколониализма мы все чаще обращаемся к истокам этой лишенной человеческого лица политики.

И чем глубже изучаешь данный вопрос, тем больше поражают результаты исследований. Складывается впечатление, что французский империализм строился с помощью кораблей и оружия.

Сегодняшний наш гость - доктор исторических наук, профессор кафедры истории и французского языка Техасского университета в Остине Мелани Ламотт.

Она рассказала о существовании множества других, часто бесчеловечных и аморальных способов создания Французской империи. Ее новая книга "Роль секса, расы и рабочей силы в создании Французской империи в Атлантическом и Индийском океанах", которая будет опубликована весной следующего года Гарвардским университетом, проливает свет на феномен французского колониализма. Судя по всему, каждое из этих слов выбрано не случайно и, более того, сознательно.

- Госпожа Ламотт, расскажите о вашей новой книге.

- Моя книга является первым исследованием Французской империи на английском языке, охватывающим, по сути, всю историю ее деятельности в Атлантике и Индийском океане. В ней особое внимание уделяется тому, как люди неевропейского происхождения внесли свой вклад в создание и развитие Французской империи. В историографии существует предположение, что она в основном была построена "сверху", т.е. французской администрацией и французскими чиновниками. Но это далеко не так.

- Интересно, с чего и как это началось?

- История французского колониализма берет свое начало с 1608 года в Новой Франции (общее название французских колоний в Северной Америке. - Ред.), когда французы основали колонию Квебек. Первой французской колонией, основанной в регионе Индийского океана, был Форт Дофин на Мадагаскаре, и это произошло в 1640-х годах.

- Возможно, на то были свои причины и стимулы?

- Стимулов было предостаточно. Одним из них является то, что французы завидовали испанцам, португальцам и голландцам, которые уже создали к тому времени огромные империи. Особенно когда дело доходило до Индийского океана, они завидовали португальцам и голландцам, потому что те зарабатывали много денег на специях и текстиле, которыми уже какое-то время торговали в Южной Азии.

- Какими несиловыми методами осуществлялась французская колонизация?

- На реализацию французской колонизации, а также рост империи непосредственно повлияли экономические беженцы из Франции. Представьте, существовали различные программы, согласно которым колонизаторы забирали в колонии сирот, проституток, заключенных, в основном отвергнутых французским обществом. Самый известный факт из этой серии произошел в начале XVIII века, когда этих людей вывезли в то время в малонаселенную Луизиану.

- Каковы масштабы французского колониализма?

- На самом деле это была огромная империя. Сначала были колонизированы североамериканские территории. Было время, когда французы претендовали на Французскую Луизиану, тем самым мечтали о трети современных Соединенных Штатов. В то же время на весь бассейн Миссисипи - от Мексиканского залива до французской колонии Новая Франция в Канаде. Кроме того, они колонизировали несколько карибских островов, в том числе Сан-Доминго, Малые Антильские острова и много крошечных островов, включая Гваделупу, откуда я родом, и Мартинику. У них также были торговые заставы. Так что границы империи были необъятно огромными.

Во Французской империи, особенно с конца XVII века, все более заметную роль стали играть торговые компании. Особенно активно себя проявила появившаяся в XVIII веке Французская Индийская компания, имеющая множество судов и совершившая около 2500 путешествий по империи, т.е. больше рейсов, чем британская Ост-Индская компания.

- Согласитесь, централизованно управлять этими необъятными просторами и разбросанными колониями было просто невозможно...

- Вы правы, в то время возникла проблема связей с центральной властью во Франции, поэтому опора на частников и торговые компании была своего рода решением для установления необходимых связей со столицей. В своих исследованиях я убедилась, что существовал также разрыв между французской политикой, т.е. тем, как они хотели построить империю, и тем, как империя на самом деле строила себя на местах.

Уже в самом начале французы хотели создать империю, используя политику ассимиляции в основном путем содействия евангелизации, французизации коренного населения Мадагаскара и Новой Франции, поощряя межрасовые браки между коренными народами Новой Франции, Мадагаскара и других французских колоний. Таким образом, многие люди обратились в католицизм, особенно в юго-западной части Индийского океана и на острове Мадагаскар. Население, рожденное в результате межрасовых браков, помогло французам заселить всю империю. Именно появившиеся в результате межрасовых отношений люди впоследствии становились владельцами плантаций на юго-западе Индийского океана, в Карибском бассейне, особенно в Сан-Доминго и Мартинике, и именно так им, по сути, удалось заселить империю и подчинить колонии.

- Как обстояли дела с рабством?

- Рабство во Французской империи существовало с самого начала. Сначала это было индейское рабство, возникшее в колонии Новая Франция. Факты говорят о том, что французам удалось сформировать союзы, которые позволили им построить империю в Северной Америке посредством торговли пленными рабами и лишь потом завезти сюда африканских рабов. Таким образом появилось "черное" африканское рабство в Атлантике. Но этим все не закончилось. Рабство также существовало в Индийском океане, хотя и было другой формой рабства.

- Судя по названию вашей книги, вы утверждаете, что секс, раса и рабочая сила были ведущими способами создания Французской империи...

- Да, для французов они были необходимыми условиями для построения империи. И это помимо силовых методов является спецификой французского колониализма. Я считаю, что секс был основным создателем "вампиров", а особенно межрасовых союзов и отношений внутри и вне брака. Все это позволяло французам заключать союзы с коренными народами не только в Северной Америке, но и в Западной Африке, и в юго-западной части Индийского океана, особенно на Мадагаскаре и во Французской Индии.

Нигде это не было более "справедливо", чем на юго-западном острове Бурбон в Индийском океане. В конце концов дети, рожденные в таких смешанных отношениях, ассимилировались с белым населением и фактически классифицировались как белые.

- А как обстояли дела с расовыми различиями?

- Вот тут я должна признаться, что в этом вопросе французы были более жестокими. Спустя некоторое время после начала активной фазы колониализма они начали вводить запреты на смешанные браки, тем самым пытаясь предотвратить социально-экономическое господство людей неевропейского происхождения. Французы отговаривали многих белых мужчин жениться на цветных женщинах, но позволяли вступать с ними во внебрачные отношения, чтобы у этих женщин не было финансовой безопасности, которую они имели бы при обычном браке, например, через наследование.

- Тогда какова роль труда и рабочей силы в становлении Французской империи?

- Возможно, разговоры о труде прозвучат немного банально. Причина, по которой я решила заняться вопросами труда, заключается в том, что во Франции существует историография, изучающая влияние колониальных изменений, связанных с колониальной торговлей, культурой и экономикой страны. Многие французские ученые утверждают, что колониальная торговля, по существу, не оказала никакого влияния на французскую экономику, что не была получена выгода от колониальной торговли. И эти утверждения идут вразрез с фактами многолетней истории. В этом вопросе я концентрируюсь больше на инфраструктуре. Разумеется, больше фокусируюсь на производстве сельскохозяйственных культур и других профессиях в сфере обслуживания. Я смотрю не только на рабов, но и на свободных людей, на их вклад... И этого достаточно, чтобы объективно ответить французским ученым.

- Возможно, озвученные вами колониальные методы Франции впоследствии и стали причиной разрушения империи...

- Не могу не согласиться с вами. Но в этом сыграла свою роль и Семилетняя война (1756-1763). В результате Франция потеряла некоторые крупные колонии, включая Канаду, Новую Францию и Луизиану. А затем, после войны, произошла полная реконфигурация, когда она действительно решила больше сосредоточиться на своих меньших колониях и не слишком расширяться. Но, к сожалению, осталась некоторая преемственность в методах. Например, проект французской колониальной ассимиляции я называю "практикой отбеливания", когда белые мужчины, вступая во внебрачные связи с цветными женщинами, порождали потомство, ассоциируемое уже с белыми. К сожалению, это лишь одна из преемственностей, но их много.

- Какова цель ваших исследований?

- Причина, по которой я начала работать над историей Французской империи "снизу вверх", заключалась в том, что когда я жила во Франции в девяностых и начале двухтысячных годов, в учебниках по истории чернокожие вообще не упоминались. Их не было даже в школьной программе. Их не было в общественном обсуждении. И мне было очень тяжело расти без образцов для подражания, без вдохновляющих личностей, хотя их было достаточно много. Поэтому, написав эту книгу "снизу вверх" и действительно пытаясь рассказать историю чернокожих людей, их труда, их повседневной жизни, я просто хотела найти этих людей и рассказать их истории, чтобы они наконец появились во французских учебниках.

Вторая причина, по которой я решила заняться французским колониализмом, ну, в более общем плане, заключается в том, что я начала проводить некоторые исследования истории своей семьи еще в Гваделупе. И к моему удивлению я обнаружила, что мой предок на самом деле был рабом, работавшим на плантации сахарного тростника на острове Гваделупа в конце XVIII века, который прожил сто лет и был довольно известен на острове. А потом я создала генеалогическое древо и обнаружила, что меня от моего предка-раба отделяют не так уж и много лет. Теперь, глядя на свою семью, я понимаю и хорошо вижу последствия французского колониального рабства.

- Благодарю за беседу.

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