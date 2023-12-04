В США встревожились из-за возможной потери союзника

"Морализаторская" политика США привела к упадку их влияния и даже может привести к потере союза с Израилем и его переходу на сторону Китая. Об этом заявил профессор Американского университета Антон Федяшин в статье для журнала National Interest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отметил эксперт, после 2014 года украинский кризис активизировал и усугубил все проблемы внешней политики США, в результате чего Вашингтон не только теряет геополитический статус гегемона, но и совершает ошибки в борьбе со своим упадком. Причину этого он видит в "интоксикации элит морализаторством, которая произошла после окончания холодной войны.

Федяшин указал на "тектонический сдвиг" в геополитике, в рамках которого США отстраняют от участия в вопросах безопасности на евразийском континенте. В качестве примера он напомнил об активном участим Китая в восстановлении отношений между Ираном и Саудовской Аравией, а также о расширении БРИКС. "Не начнет ли и Израиль посматривать на Пекин, планируя свою политику?", - тревожится ученый.

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