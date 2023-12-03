Редкое северное сияние наблюдали жители Хабаровского края

Редкое северное сияние наблюдалось в Хабаровском крае в ночь на 2 декабря, передает Day.Az со ссылкой на m24.ru.

Жители всех регионов Дальнего Востока России в ночь на 2 декабря могли наблюдать редкое для определенных широт явление. Северное сияние в регионе фиксировали примерно с 23 часов по хабаровскому времени.

Отмечается, что это первая нынешней зимой магнитная буря с классом опасности G2 - второй по пятибалльной шкале. Утром в субботу шторм вновь набрал силу, а это значит, что сияние может повториться.

Как отметил глава муниципального района имени Лазо Александр Кох, увидеть такое на данной широте - невероятное везение: красные и зелёные переливы света были видны почти надо всеми северными и центральными районами края, а также вблизи регионального центра.



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