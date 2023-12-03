В ЕС допустили увеличение закупки ядерного топлива у России
Евросоюз может увеличить закупки ядерного топлива у России по результатам текущего года. Такой сценарий допустили в агентстве по закупкам Европейского сообщества по атомной энергии, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Невозможно быстро решить проблему зависимости ЕС от российского импорта ядерной энергии", - указывается в статье.
По словам главы агентства Стефано Чиккарелло, импорт стран, эксплуатирующих водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР), в прошлом году вырос в сравнении с 2021 годом и, вероятно, увеличится и в текущем году.
Согласно информации агентства, в прошлом году Болгария, Чехия, Финляндия, Венгрия и Словакия закупили у Российской Федерации на 30% больше услуг по конверсии ядерного топлива и на 22% больше по обогащению.
В материале указывается, что рост потребности в ядерных закупках связан с созданием дополнительных топливных запасов и на случай перебоев с поставками.
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