https://news.day.az/world/1619486.html Раиси посетит Москву
Раиси посетит Москву
Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Москву 7 декабря во главе иранской делегации.
Как передает Day.Az, об этом сообщили иранские СМИ.
По его данным, визит состоится по приглашению президента России Владимира Путина. Стороны планируют обсудить взаимодействие в экономической сфере, а также вопросы регионального и международного характера, в частности палестинский вопрос и последние события в секторе Газа. Состав делегации, которая будет сопровождать Раиси, пока не раскрывается.
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