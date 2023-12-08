Во Франции принят закон о защите прав петухов кукарекать

Франция приняла закон, защищающий право петухов кукарекать в сельской местности, как им заблагорассудится.

Как сообщает Day.Az, новый "Закон о звуках и запахах сельской местности" призван обеспечить большую защиту существующих ферм от вновь прибывших в этот район жителей.