https://news.day.az/world/1620646.html Во Франции принят закон о защите прав петухов кукарекать
Во Франции принят закон о защите прав петухов кукарекать
Франция приняла закон, защищающий право петухов кукарекать в сельской местности, как им заблагорассудится.
Как сообщает Day.Az, новый "Закон о звуках и запахах сельской местности" призван обеспечить большую защиту существующих ферм от вновь прибывших в этот район жителей.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре