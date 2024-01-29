Ираклий Гарибашвили назвал причину ухода с должности премьера

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал причину ухода с должности.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на проведенном брифинге Ираклий Гарибашвили связал свою отставку с тем, что политсовет правящей партии "Грузинская мечта" предложил ему занять должность председателя партии. Премьер-министр отметил, что съезд партии состоится 1 февраля.

Гарибашвили добавил, что на заседании политсовета партии обсуждался вопрос о том, чтобы он оставался на своем посту до лета, однако, принимая во внимание предстоящие парламентские выборы, он принял это решение сейчас.

"Важно, чтобы новый премьер-министр вовремя представил свою команду и сформировал правительство. Желаю успехов новому премьер-министру", - сказал Гарибашвили.

Гарибашвили подчеркнул, что в команде есть и другие успешные лидеры, и им нужно дать шанс.

"Кроме того, сейчас перед нами стоят новые задачи: осенью мы выберем новый парламент, а "Грузинская мечта" должна подготовиться к уверенной победе на выборах, чтобы мы могли продолжать двигаться к достижению других наших больших целей", - сказал Гарибашвили.