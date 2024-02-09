Полиция рассматривает версию умышленного поджога здания центра НАТО в Кишиневе

Полиция Молдовы рассматривает версию умышленного поджога здания, в котором расположен информационный центр НАТО в Кишиневе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Полиция рассматривает версию умышленного поджога. На данный момент все необходимые обстоятельства устанавливаются в индивидуальном порядке. По мере появления новых подробностей мы будем давать разъяснения", - цитирует комиссариат полиции молдавский портал enewsmd.online.

Накануне вечером к зданию, где размещается центр НАТО, прибыли два экипажа пожарных, которые потушили огонь.

Молдова обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство населения против вступления республики в альянс и за сохранение прописанного в конституции статуса постоянного нейтралитета. Президент Молдовы Майя Санду призывала к сближению с НАТО, отмечая необходимость "разбить стереотипы об альянсе", которые, по ее словам, являются "результатом манипуляций и дезинформации России". Решение властей увеличить военные расходы, когда страна переживает жесточайший экономический кризис, раскритиковала оппозиция и общественность.

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