Филиппины обвинили КНР в небезопасных маневрах ее кораблей в Южно-Китайском море

Береговая охрана Филиппин в воскресенье заявила, что корабли КНР предприняли опасные маневры вблизи филиппинского корабля Teresa Magbanua во время его патрулирования у спорного атолла Скарборо-Шол (китайское название - Хуанъянь) в Южно-Китайском море, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Корабли береговой охраны КНР совершали опасные маневры и блокировали перемещения Teresa Magbanua четыре раза, дважды пересекали траекторию его движения", - приводит телеканал Channel News Asia выдержки из заявления филиппинской береговой охраны.

Также, по версии филиппинской стороны, за Teresa Magbanua неоднократно следовали корабли береговой охраны Китая и китайского морского ополчения.

Филиппинское командование напомнило, что направило корабль Teresa Magbanua в начале февраля на патрулирование вод вокруг атолла Скарборо-Шол, богатого рыбой, и для обеспечения безопасности рыбаков.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!