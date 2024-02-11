Глава МВФ заявила о коллапсе экономики сектора Газа

Очередное обострение палестино-израильского конфликта имеет разрушительные последствия для экономики сектора Газа, которая с октября по декабрь 2023 года сократилась на 80%.

Кaк передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае.

"В экономическом плане последствия конфликта оказались разрушительными и для сектора Газа, где с октября по декабрь [2023 года] активность упала на 80% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, и для Западного берега [реки Иордан], где падение составило 22%", - сказала она.

Георгиева заверила, что МВФ продолжит предоставлять консультации и оказывать техническую помощь палестинской администрации. "Плачевные перспективы палестинской экономики ухудшаются по мере продолжения конфликта - только прочный мир и политическое решение смогут кардинально изменить ситуацию", - добавила она.

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