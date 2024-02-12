Нового министра обороны Грузии назначили вице-премьером

Новый глава Минобороны Грузии Ираклий Чиковани назначен вице-премьером республики. Об этом сообщил председатель правительства Ираклий Кобахидзе на заседании кабмина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Уже известно в принципе, что полномочия первого вице-премьера будут возложены на министра экономики и устойчивого развития Левана Давиташвили, хочу пожелать ему успехов. На Тею Цулукиани, министра культуры и спорта, будут возложены обязанности вице-премьера Грузии. Также на Ираклия Чиковани, министра обороны, будут возложены полномочия вице-премьера", - сказал Кобахидзе.

По словам премьера, департамент стратегических коммуникаций администрации правительства возглавит Михаил Пеикришвили. Он сменит Нино Гиоргобиани.

8 февраля парламент Грузии большинством голосов утвердил состав правительства во главе с Кобахидзе. В новом составе было лишь одно изменение - на посту министра обороны Джуаншера Бурчуладзе сменил Чиковани, являвшийся вице-спикером парламента.

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