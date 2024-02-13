Египет готов к любым сценариям развития событий в Рафахе

Египет готов к любым сценариям развития ситуации в палестинском городе Рафах на юге сектора Газа, где Израиль в ближайшем будущем может провести военную операцию. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария" со ссылкой на авторитетный источник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, в Каире "очень внимательно следят за обстановкой в Рафахе" и готовы ко "всем возможным сценариям развития событий" в регионе.

Днем ранее МИД Египта предупредил Израиль, что его возможная военная операция в Рафахе будет иметь серьезные последствия. Египетская сторона также призвала мировое сообщество и страны региона "оказать давление на Израиль" и "объединить усилия для предотвращения агрессии против Рафаха", где сейчас находятся около 1,4 млн палестинцев, перемещенных туда как в последний безопасный район в секторе Газа.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!