В Европе засомневались в гарантиях безопасности от США

Европейские страны больше не могут рассчитывать на Соединенные Штаты и НАТО в сфере безопасности в случае возможных конфликтов, а Европейскому союзу (ЕС) понадобятся десятилетия и миллиарды евро, чтобы повысить собственный оборонный потенциал.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, к такому выводу пришли журналисты Politico после слов Дональда Трампа с критикой Североатлантического альянса.

"Суть в том, что рассчитывать на Америку стало рискованно. Учитывая то, что на карту поставлена независимость Европы, в том числе и от возможной российской угрозы, у ЕС нет другого выбора, кроме как начать подготовку плана Б", - говорится в тексте.

В то же время отмечается, что лидеры Евросоюза продолжают пребывать "на стадии гнева и отрицания".

Как следует из текста, приход к власти в США Джо Байдена вернул Европе чувство безопасности, которое в итоге оказалось ложным. Это позволило европейским лидерам отложить вопросы по созданию автономии от НАТО.

"Правда в том, что Европа должна винить в этой трясине только себя", - пишет Politico.

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