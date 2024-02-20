Швеция ожидает от Венгрии одобрения заявки на вступление в НАТО "в кратчайшие сроки"

Парламент Венгрии ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО "в кратчайшие сроки", это уже решенный вопрос. С таким утверждением выступил министр обороны королевства Пол Йонсон, который обсудил этот вопрос со своим венгерским коллегой, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я получил сообщение от моего венгерского коллеги, что венгерский парламент ратифицирует наше решение в кратчайшие сроки", - сказал министр порталу Euractiv. Йонсон добавил, что членство Швеции в НАТО "не является предметом переговоров" с Венгрией, назвав Стокгольм и Будапешт "будущими союзниками".

По словам Йонсона, Швеция "готова присоединиться к альянсу", поскольку обладает "высоким уровнем операционной совместимости с другими членами НАТО" и "могла бы стать гарантом безопасности".

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