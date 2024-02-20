В ФРГ заявили, что газ из РФ продолжает поступать в страну через Бельгию и Нидерланды

Природоохранная организация Urgewald утверждает, что российский газ по-прежнему поступает в Германию через бельгийский и голландский СПГ-терминалы. Об этом сообщила медиагруппа Funke, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство ФРГ не хочет прямого импорта газа из России, но косвенно российский газ все равно поступает. Это политически слабо", - заявил Funke представитель Urgewald Мориц Ляйнер. "Правительству следует добиваться того, чтобы импорт российского газа в ЕС, а также его реэкспорт были запрещены на европейском уровне. В противном случае нельзя гарантировать, что российский газ не попадет в Германию", - утверждал он.

В то же время организация полагает, что с точки зрения климатической политики и воздействия на жителей регионов, где проекты СПГ расширяются из-за спроса со стороны Германии, "не существует страны - поставщика газа, которая была бы беспроблемной". Это касается также США и Норвегии, заметили в Urgewald.

В свою очередь представитель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, эксперт в области климатической и энергетической политики Андреас Юнг призвал внести больше ясности в вопрос о происхождении импорта газа в Германию. "Правительство ФРГ должно обеспечить полную прозрачность, когда речь идет о безопасности закупок газа", - сказал он Funke. При этом Юнг подчеркнул, что два года назад, в начале спецоперации РФ на Украине, блок ХДС/ХСС потребовал от "федерального правительства регулярных отчетов о безопасных поставках газа даже без российского импорта". "Несмотря на наши запросы, есть общие заверения от [канцлера ФРГ] Олафа Шольца и [Главы Минэкономики ФРГ] Роберта Хабека, но нет достоверных цифр. Их необходимо представить сейчас", - резюмировал он.

Германия стала отказываться от поставок российских энергоресурсов после начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года. В частности, ФРГ не получает газ по "Северным потокам" - оба газопровода были повреждены в 2022 году в результате диверсии в Балтийском море, один из них до этого не был сертифицирован германской стороной. В сложившейся ситуации правительство рассчитывает на строительство терминалов по приему СПГ. Суммарная мощность действующих плавучих терминалов оценивается в 33 млрд куб. м газа в год, это вдвое меньше, чем было поставлено в 2021 году по "Северному потоку".

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