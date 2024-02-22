В Чехии начались протесты фермеров против аграрной политики ЕС

Чешские фермеры начали протесты против аграрной политики Евросоюза, присоединившись к акциям, проходящим по всей Европе. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Первыми участниками протестов стали аграрии районов городов Кутна-Гора и Колин в центральной части республики. Они вывели на автодороги региона около 100 единиц сельскохозяйственной техники и совершают по ним марш, передвигаясь со скоростью 30 км/ч. На тракторах размещены плакаты с требованием пересмотра политики ЕС, ущемляющей, по мнению фермеров, их интересы.

"Мы понимаем, что будем существенно ограничивать движение автотранспорта, но мы в отчаянии из-за того, что нам поступает [от руководящих органов] Европы. Это [указания от руководящих органов ЕС] нам очень осложняет жизнь, и нам необходимо каким-то образом заявить об этом", - привело агентство слова председателя Аграрной палаты города Колин Войтеха Кширла.

В Чехии основные протесты фермеров состоятся с 10:00 (13:00 по бакинскому времени) до 12:00 (15:00 по бакинскому времени). Они присоединятся к проходящим в четверг общеевропейским акциям аграриев против сельскохозяйственной политики ЕС. Фермеры требуют пересмотра "зеленого соглашения" стран сообщества - Green Deal, увеличения субсидий, ликвидации в отрасли части бюрократических процедур и запрета подрывающего их бизнес беспошлинного импорта сельхозпродукции из третьих стран, включая Украину.

Протесты в республике организуют крупнейшие объединения фермеров во главе с Аграрной палатой Чехии. В них в общей сложности, согласно организаторам, будет задействовано более 2 тыс. единиц сельхозтехники.

Многие из протестов пройдут на границах Чехии с соседними странами. Там демонстранты встретятся с зарубежными коллегами. Согласно информации организаторов, акции на границах будут носить символический характер и не должны осложнить движение автотранспорта.

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