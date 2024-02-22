Армения отдаляется от России

Армения отдаляется от исторических связей с Москвой.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации Politico касательно визита министра вооруженных сил Франции Себастьена Лекорню в Армению.

В публикации указывается, что Париж пытается усилить свое влияние на бывших союзников России, включая Молдову и страны Центральной Азии.

В делегацию, которая сегодня полетит в Армению вместе с Себастьеном Лекорню, входят представители компаний оборонной промышленности, в том числе, MBDA, Nexter, Safran, Thales и Arquus.

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