Кремль потребует у Армении отчитаться за провокационные комментарии

Кремль обратится к Армении с просьбой прояснить значение слов премьер-министра Никола Пашиняна о заморозке Ереваном членства в ОДКБ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

"Каких-то официальных действий в связи с этим армянская сторона не предпринимала. Мы имеем в виду с нашими коллегами вступить в контакт и прояснить значение этих заявлений. Здесь очень важно понять детали, и мы будем надеяться, что наши армянские друзья разъяснят нам все", - сказал Песков.

Ранее мы писали о том, что армянский премьер сообщил о заморозке членства в ОДКБ. Заявление было сделано в интервью телеканалу France 24.

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