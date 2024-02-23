Евросоюз выделит €1,4 млрд польским фермерам

Евросоюз выделяет 1,4 млрд евро из европейского бюджета для фермеров Польши, которые страдают от украинского экспорта. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Польше, которую транслируют службы ЕК, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"1,4 млрд евро будут немедленно доступны для польских фермеров. И будет еще больше помощи", - сказала она.

При этом глава ЕК подчеркнула, что необходимо сосредоточиться на помощи Украине. "Мы слышим ваши обеспокоенности и действуем. Наши усилия должны фокусироваться на помощи Украине. Это важно для нас", - отметила она.

9 февраля польские фермеры начали масштабные протесты и блокаду переездов на границе с Украиной. Аграрии требуют ограничить или полностью запретить ввоз дешевой сельхозпродукции с Украины, усилить поддержку национального животноводства, а также выражают несогласие со стратегией Евросоюза "Зеленый курс", предусматривающей достижение к 2050 году нулевых углеродных выбросов. Протест поддержан руководством Министерства сельского хозяйства Польши. 27 февраля польские фермеры организуют "Марш на Варшаву", к которому присоединятся их коллеги из других стран ЕС.

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