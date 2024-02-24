Антисемитизм в Армении пустил глубокие корни

На сайте израильской радиостанции Israel National News - Arutz Sheva (Седьмой канал) опубликована статья, посвящённая росту антисемитизма в Армении.

Предлагаем вниманию читателей Day.Az ознакомиться с данным материала.

"В кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности израильские официальные лица и лидеры еврейских общин провели ряд ключевых переговоров с главами и чиновниками других государств. Они выразили серьезную обеспокоенность ростом антисемитизма во всем мире в связи с защитной реакцией Израиля на события 7 октября и войну в Газе, заявив о необходимости усиления безопасности еврейских общин.

После встречи между президентом Израиля Ицхаком Герцогом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым лидеры общин подняли вопрос о бедственном положении еврейской общины в Армении, которая подвергается жестоким антисемитским нападкам вследствие тесных азербайджано-израильских отношений. Главы общин обратились к правительствам с просьбой защитить небольшую еврейскую общину в Армении, напомнив, что синагога в Ереване несколько раз подвергалась нападениям со стороны антисемитских элементов.

В ходе переговоров было отмечено, что наибольший рост антисемитизма за последний год был зафиксирован, в частности, в Армении, о чем говорилось в последнем отчёте Министерства по делам диаспоры и борьбы с антисемитизмом, который был представлен правительству по случаю Международного дня Холокоста, а также в контексте войны "Железных мечей".

Согласно отчету Grave, "на антисемитский дискурс в Армении в значительной степени влияют израильско-азербайджанские отношения. Эти связи вызывают гнев в армянском обществе. Однако тот факт, что Армения решила сосредоточиться именно на Израиле, а не на других странах, поддерживающих Азербайджан, говорит о том, что антисемитские настроения в этом государстве имеют глубокие корни и даже могут быть подвержены влиянию внешних факторов".

В комплексном отчете также говорится, что "армянские социальные сети быстро отреагировали на атаку ХАМАС и распространяли массовую антиизраильскую пропаганду".

Кроме того, в отчете упоминается, что "бывший советник начальника Генштаба Армении Владимир Погосян, известный ярой антисемитской позицией, открыто угрожал евреям и Израилю, неоднократно призывая к нападениям. Вследствие этой агрессивной риторики небольшая еврейская община в Армении часто становилась жертвой антисемитских преследований, кульминацией которых стали две попытки сжечь единственную синагогу в стране". В отчёте отмечается, что поджог синагоги был включен в десятку самых показательных антисемитских инцидентов в мире.

Следует отметить, что утверждение о том, что "антисемитские настроения в Армении имеют глубокие корни", соответствует исследованию, проведенному Антидиффамационной лигой около десяти лет назад, согласно которому 58% взрослого населения Армении придерживаются антисемитских взглядов, а 72% считают, что евреи располагают слишком большой властью в мире.

Самые негативные данные в Европе, выявленные в ходе исследования, показали, что 32 % всего армянского населения не готовы принять евреев в качестве граждан своей страны", - говорится в статье.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!