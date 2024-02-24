https://news.day.az/world/1640058.html Египет опроверг сообщения о нарушении его воздушного пространства самолетами Израиля
Египет опроверг сообщения о нарушении его воздушного пространства самолетами Израиля
Власти Египта опровергли информацию о том, что израильские военные самолеты якобы вторглись в воздушное пространства республики. Об этом сообщил представитель служб безопасности Египта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сообщения отдельных средств массовой информации о нарушении египетского воздушного пространства военными самолетами Израиля не соответствует действительности", - указал представитель египетских силовых структур, слова которого привел телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Он назвал эту информацию "ложной и необоснованной".
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