Египет опроверг сообщения о нарушении его воздушного пространства самолетами Израиля

Власти Египта опровергли информацию о том, что израильские военные самолеты якобы вторглись в воздушное пространства республики. Об этом сообщил представитель служб безопасности Египта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сообщения отдельных средств массовой информации о нарушении египетского воздушного пространства военными самолетами Израиля не соответствует действительности", - указал представитель египетских силовых структур, слова которого привел телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария". Он назвал эту информацию "ложной и необоснованной".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!