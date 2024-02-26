Жители Германии высказались по поводу обладания страной ядерным оружием

Большинство немцев (более 57%) не хочет, чтобы Германия обладала ядерным оружием, при этом более половины жителей ФРГ также отрицательно относятся к размещению третьими странами ядерных боеголовок на территории страны. Об этом свидетельствуют данные опроса социологического института INSA, проведенного для газеты Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Большинство немцев не хотят, чтобы у страны было ядерное оружие", - сообщает издание.

С утверждением о том, должны ли у ФРГ быть ядерные боеголовки, 57,8% опрошенных не согласились, при этом 29,5% положительно отнеслись к такому варианту.

При этом отмечается, что среди граждан, чем возраст превышает 70 лет, против обладания Германией ядерного оружия выступают более 70% респондентов.

Кроме того, отмечается, что более 52% немцев считают, что третьи страны, к примеру США, не должны размещать свое ядерное оружие на территории ФРГ.

Опрос проводился в период с 16 по 19 февраля среди 1003 взрослых немцев. Процент погрешности не приводится.

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