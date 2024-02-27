Трамп пообещал закрыть границу США при переизбрании

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал немедленно закрыть границу страны в случае своей победы на выборах в ноябре текущего года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Когда я буду вашим президентом, мы немедленно закроем границу, прекратим вторжение (мигрантов, - "Газета.Ru")", - сообщил он.

По его словам, в первый же день будет начата крупнейшая в американской истории операция по депортации нелегальных мигрантов.

До этого сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп обжаловал решение суда по делу о мошенничестве, согласно которому ему предстоит выплатить $454 млн. В Верховный суд штата Нью-Йорк подана апелляция на решение судьи Артура Энгорона от 22 февраля 2024 года.

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