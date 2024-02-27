Хуситы ударили по связывающим Европу с Азией подводным кабелям

Четыре подводных кабеля были повреждены в результате очередной атаки хуситов в Красном море. Об этом пишет израильская газета Globes.

По данным издания, это привело к перебоям в работе интернет-связи между Европой и Азией. Основной ущерб зафиксировали в странах Персидского залива и Индии.

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