https://news.day.az/world/1640597.html Хуситы ударили по связывающим Европу с Азией подводным кабелям
Хуситы ударили по связывающим Европу с Азией подводным кабелям
Четыре подводных кабеля были повреждены в результате очередной атаки хуситов в Красном море. Об этом пишет израильская газета Globes.
По данным издания, это привело к перебоям в работе интернет-связи между Европой и Азией. Основной ущерб зафиксировали в странах Персидского залива и Индии.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре