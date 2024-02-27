Король Карл III начал подготовку к передаче короны сыну после известия о раке

Британский король Карл III начал подготовку к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось. Об этом сообщает издание Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По утверждению эксперта по британской королевской семье Тома Квинна, планы наследования стали разрабатываться вскоре после известия, что Карл III заболел раком. Он считает, что планирование держат в секрете от младшего сына короля - принца Гарри. Это связано с его репутацией: придворные опасаются, что в случае обиды или недовольства он может обо всем рассказать прессе.

По словам Квинна, до болезни короля вопросы наследования не предполагалось обсуждать еще по меньшей мере десять лет. Он отмечает, что это может свидетельствовать об опасности заболевания.

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