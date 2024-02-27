В ФРГ "зеленые" и либералы раскритиковали Шольца

Представители партии "Союз-90/"зеленые" и Свободной демократической партии (СвДП), которые входят в правящую коалицию "Светофор", подвергли резкой критике позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца не поставлять дальнобойные крылатые ракеты Taurus Украине, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Председатель комитета Бундестага (парламент ФРГ) по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (СвДП) заявила в эфире телеканала Welt, что Шольц ошибается, утверждая, что солдаты Бундесвера (ВС ФРГ) должны отправиться на Украину для подготовки этого вида оружия. "Это просто неправда", - сказала она. "В этом случае программирование может происходить в Германии, или украинские солдаты должны обучаться этому здесь", - утверждала политик. Штрак-Циммерман также опровергла опасения в том, что ракеты Taurus могут быть перепрограммированы украинской стороной для нанесения ударов по целям в России.

На Украине, по ее словам, уже имеется много программируемого оружия немецкого производства. "Так что, если это аргумент, мы должны немедленно вывести все автоматическое оружие, которое реагирует на атаки", - резюмировала она.

Отказ Шольца поставлять Taurus Киеву раскритиковала и заместитель председателя Бундестага Катрин Гёринг-Эккардт ("зеленые"). "Никто из тех, кто призывает поставить Taurus Украине, не хочет, чтобы Германия стала стороной войны", - заявила она редакционному объединению RND. Критика исходила и со стороны оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). "Утверждение о том, что поставка Taurus сделает Германию стороной войны, просто неверно с юридической точки зрения и политически неблаговидно", - отметил представитель ХДС по вопросам внешней политики Норберт Рёттген.

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